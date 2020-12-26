نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الزمالك مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لاسيما بعد إصرار الاعب على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

أزمة مصطفى محمد في الزمالك

ويسعى مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، لإقناع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بالبقاء مع الفريق حتى أولمبياد طوكيو 2021.

وحصل مصطفى محمد على وعد صريح من أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، بصرف مستحقاته المتأخرة خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالعودة للتدريبات والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وطلب أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، من مصطفى محمد تأجيل ملف الاحتراف الخارجي حتى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2021، لضمان وصول عرض مالي قوي يليق باسم الاعب وكذلك القلعة البيضاء.