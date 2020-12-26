نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سيف زاهر بعد إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي سيف زاهر على التعليق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله على كل شىء .. شكرًا لكل من سأل .. الحمد لله أنا بخير". وواصل: "ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أسركم ومصرنا الغالية من كل شر". ودخل سيف زاهر العزل المنزلي بعد أن أجرى مسحة طبية تأكد من خلالها إصابته بفيروس كورونا، أمس الجمعة.