نشر يوسف "أوباما" لاعب نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة لجمهور الزمالك ومعه النجم محمود شيكابالا وابنه الصغير "آدم".
وكتب أوباما علي صورة تجمعه بشيكابالا وابنه قائلًا: "هجدد يا أدم حاضر" في إشارة لتجديد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء في الأيام القادمة خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفارس الأبيض بإنتهاء الموسم الحالي.
يذكر أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الآن، وتناولت بعض التقارير الصحفية أن هناك مفاوضات مع القلعة الحمراء للإنتقال إلى النادي الأهلي الفترة القادمة ، وبثت تلك الأخبار القلق في نفوس جمهور القلعة البيضاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب ابن شيكابالا.. أوباما يعلن نيته في تجديد تعاقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.