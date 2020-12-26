بسبب ابن شيكابالا.. أوباما يعلن نيته في تجديد تعاقده مع الزمالك

نشر يوسف "أوباما" لاعب نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة لجمهور الزمالك ومعه النجم محمود شيكابالا وابنه الصغير "آدم".

وكتب أوباما علي صورة تجمعه بشيكابالا وابنه قائلًا: "هجدد يا أدم حاضر" في إشارة لتجديد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء في الأيام القادمة خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفارس الأبيض بإنتهاء الموسم الحالي.

يذكر أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الآن، وتناولت بعض التقارير الصحفية أن هناك مفاوضات مع القلعة الحمراء للإنتقال إلى النادي الأهلي الفترة القادمة ، وبثت تلك الأخبار القلق في نفوس جمهور القلعة البيضاء .