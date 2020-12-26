رئيس اتحاد الكرة يعتذر لتونس ويكشف موعد نتيجة تحقيق أزمة منتخب الشباب

اعتذر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة المصري لكرة القدم لمنتخب تونس كاشفًا عن موعد نتيجة تحقيق أزمة منتخب مصر للشباب الأخيرة .

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث : " أعتذر للجانب التونسي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على ما بعض ما أثير في الإعلام المصري عن أزمة إصابة لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا، حيث تبين ظهور حالات بالفعل في صفوف المنتخب".

وتابع : " قررنا عمل لجنة للتحقيق في أزمة منتخب الشباب بتونس، ومن المتوقع إعلان النتائج الخميس المقبل " .

ولفت إلى أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررا إقامتها بعد غد الإثنين فى إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز بناءاعلى رغبة الأمن.