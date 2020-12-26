ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي الأفضل في مسيرتي

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، عن أفضل من عمل معه تدريبيا خلال مسيرته الأسطورية في كرة القدم.
وقال ميسي عبر محطة "لا سيكستا" الإسبانية : "بيب يمتلك شيئا مميزا، يدفعك إلى رؤية الأمور بطريقة مختلفة بأسلوبه للإعداد للمباريات دفاعيًا وهجوميًا، كان يخبرنا عن مفاتيح المباراة بالتحديد وكيف لنا أن نهاجم حتى نفوز".
وتابع : "قضيت وقتا طويلا مع جوارديولا ولويس إنريكي، إنهما الأفضل في مسيرتي، معهما نضجت كرويًا وتكتيكيًا وتعلمت الكثير".
وعن المشاكل التي تعرض لها مطلع الموسم قال: "أنا بخير اليوم، صحيح أنني مررت بوقتٍ صعب في الصيف، وبسبب ما حدث في نهاية الموسم الماضي، وما الى ذلك".
واختتم: "اليوم أنا بخير، أريد القتال للفوز بكل شيء، أشعر بالشغف، أدرك أن النادي يمر بفترة معقدة، لكني أمتلك الرغبة في الفوز".
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