نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصيلحي يزور مدافع الاتحاد السكندري بعد خضوعه لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى على زيارة محمود شعبان مدافع الفريق بعد إجراء الأخير عمليه جراحية فى قدمه ظهر اليوم تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز .

وكان محمود شعبان لاعب الإتحاد السكندرى أصيب بكسر فى القدم أثناء تدريب الفريق أمس .

وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة، اتصالات عديدة أمس وتم التنسيق مع محمد عنان طبيب الفريق وعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى من أجل سرعه إجراء العملية .

ورافق محمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل بالفريق اللاعب المصاب أثناء إجراء العملية .

ويلتقى فريق الإتحاد السكندرى مع الأهلى يوم الإثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط .