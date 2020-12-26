الرياضة

مصيلحي يزور مدافع الاتحاد السكندري بعد خضوعه لعملية جراحية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى على زيارة محمود شعبان مدافع الفريق بعد إجراء الأخير عمليه جراحية فى قدمه  ظهر اليوم  تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز . 

وكان محمود شعبان لاعب الإتحاد السكندرى أصيب بكسر فى القدم أثناء تدريب الفريق أمس . 

وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة، اتصالات عديدة أمس وتم التنسيق مع محمد عنان طبيب الفريق وعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى من أجل سرعه إجراء العملية .

ورافق محمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل بالفريق اللاعب المصاب أثناء إجراء العملية . 

 

ويلتقى فريق الإتحاد السكندرى مع الأهلى يوم الإثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز. 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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