نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن القيمة المالية التي حددها النادي للتخلي عن مصطفى محمد.

وقال عصام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي والزمالك ليس لديه مانع في ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي.

وأضاف أن الأمور مع يوسف اوباما شبه حسمت بشأن تجديد تعاقده مع الفريق ولم يكن هناك ازمة في ذلك ولكن الامر يتوقف على حصوله على مقدم تعاقد لتوقيع على العقود الجديدة.

وأتم أن تعديل عقد شيكابالا و محمود جنش سيتم خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك ازمة في ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.