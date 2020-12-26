موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش بالدوري الإنجليزي وأهم القنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لحضراتكم موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، وأهم القنوات الناقلة للقاء، وخاصة بعد المباراة الرائعة التي قام بها لاعبي نادي ليفربول أمام نادي كريستال بالاس وحقق فيها الفوز بنتيجة كبيرة، حيث انتهت المباراة بـ7 أهداف دون أي مقابل، واصبح نادي ليفربول له شعبيه عربية كبيرة بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق وتألقه خلال المباريات الماضية معه وحصوله على العديد من الأرقام والجوائز.

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش

يستضيف نادي ليفربول فريق وست بروميتش على ملعب آنفيلد غداً الأحد الموافق 26 ديسمبر 2020، وتلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ويحتل الآن نادي ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد واحد وثلاثون نقطة من 14 مواجهة.

ويأتي في المركز الثاني المنافس التقليدي له ليستر سيتي بفارق 4 نقاط على الريدز، أما بالنسبة لنادي وست فيأتي في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحاول الريدز الفوز بها اللقاء الذي يعتبره الكثيرون من الخبراء سهل من أجل زيادة رصيده من النقاط.

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أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

يتم نقل مباراة ليفربول ضد وست بروميتش غداً الأحد الموافق سبعة وعشرون من ديسمبر 2020، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت القطرية، والتي تمتلك حقوق النقل للدوري الإنجليزي لمنطقة الشرق الوسط.