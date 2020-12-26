انت الان تتابع تفاصيل خبر في مؤتمر لقاء ليفربول ضد ويست بروميتش ماذا قال كلوب عن صلاح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار مباريات الدوري الانجليزي في جولته الخامسة عشر تنطلق غدًا الأحد مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث يعتبرها المحللون والنقاد مواجهة بين القمة والقاع، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة في الوقت الذي يتواجد فيه منافسه في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط ووسط طموح مُنخفض لمديره الفني ألاراديس، الذي صرح في مؤتمر اليوم في أن حصوله على نقطة من الليفر هو أمر جيد جدًا له ولفريقه.

أبرز ما جاء في مؤتمر مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش

وقد انتهى المؤتمر الذي تم عقده بشأن تلك المواجهة مُنذ قليل حيث تحدث فيه المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب، عن بعض النقاط ولعل أبرزها هو إصابات الفريق حيث أكد أن كلا من شاكيري وتياجو ما زالوا بعيدين عن إحتمالية المشاركة مع الفريق، وأن ما زالا أمامهما وقتًا ليس بالطويل للعودة مرة أخرى للمباريات، كما أنه لا يستعجل ذلك حتى يكونا قد حصلا على الاستعداد الجيد سواء من ناحية ضمان الشفاء الكامل من الإصابة، وكذلك أن يكونا قد وصلا إلى الكفاءة البدنية الجيدة والمُتميزة.

وليس من شك أن أبرز ما سيتم التركيز عليه في مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش غدًا هو موقف محمد صلاح وتواجده في الملعب وكيفية تعامل الجمهور معه، خاصة بعد الأقاويل والأخبار التي تم تداولها بشأن تركه للفريق وتوجهه للعب في أسبانيا سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد، بل أن بعض الأخبار تحدثت عن مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان إلا أن مسئولي النادي الفرنسي نفوا ذلك جملة وتفصيلاً.

موقف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش

وفي المؤتمر المُنتهي مُنذ قليل أكد كلوب على مشاركة صلاح في مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش مؤكدًا على أن اللاعب مهم جدًا للفريق وله هو شخصيًا، وردًا منه على سؤال بشأن أزمة صلاح الأخيرة أجاب كلوب بأن عدم إعطاؤه لإشارة الكابتن يعود إلى نظام متواجد في الفريق، وأن صلاح لم يكن ترتيبه الحصول على تلك الشارة وأنه بالطبع لم يقصد من نفسه ذلك ولكن سار على نظام موضوع ووضعته إدارة الريدز إلا أنه بالفعل شعر بأن ذلك سبب إحباطًا لصلاح.

وبشأن ما تردد عن نية اللاعب المصري الانتقال للدوري الأسباني أضاف كلوب أن الحوار الذي دار بين صلاح والصحيفة التي تم ذكر ذلك فيها كان من الطبيعي جدًا أن تكون إجابة صلاح كما كانت، فأي لاعب في اللاعب بلا شك لا يرفض مُطلقًا اللعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأن صلاح لم يقل أنه سوف يذهب لأحدهما كما أنه لا نية مُطلقًا لديه كمدير فني أو لدى إدارة الليفر في التفريط في اللاعب وقد كانت تلك الإجابة هي نهاية مؤتمر مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش.