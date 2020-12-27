وزير الرياضة: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا لنادي الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المستشار عماد عبدالعزيز، يقوم حاليًا بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلفا للراحل المستشار أحمد بكري.
وقال الدكتور أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة إدارة الزمالك، وسيجري تعيين عضو ثالث باللجنة قريبا.
وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن أن المستشار عماد عبدالعزيز، يقوم حاليًا بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي خلفا للراحل المستشار أحمد بكري.
ويذكر أن المستشار عماد عبدالعزيز، جرى تعيينه عضوا باللجنة القضائية التي تدير نادي الزمالك، خلفا للمستشار محمد السيد عضو اللجنة المستقيل.
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