الزمالك يشترط 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف مصطفى محمد

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف اللاعب.
وقال عصام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، إن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي والزمالك ليس لديه مانع في ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي.
وأضاف أن الأمور مع يوسف اوباما شبه حسمت بشأن تجديد تعاقده مع الفريق ولم يكن هناك ازمة في ذلك ولكن الامر يتوقف على حصوله على مقدم تعاقد لتوقيع على العقود الجديدة.
وأتم أنه تعديل عقد شيكابالا ومحمود جنش ولم يكن هناك ازمة في ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.
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