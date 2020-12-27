إيفرتون يفوز 1-0 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب وسط نادي إيفرتون سيجرسون في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني والمباراة .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ، بينما يتزيل فريق شيفيلد يونايتد جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط .
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