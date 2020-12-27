إيفرتون يفوز 1-0 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

نجح فريق إيفرتون في الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1 /0 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة الخامسة عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب وسط نادي إيفرتون سيجرسون في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني والمباراة .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ، بينما يتزيل فريق شيفيلد يونايتد جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط .