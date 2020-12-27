خالد الغندور يكشف موقف فرجاني ساسي النهائي من التجديد للزمالك

كشف خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، تفاصيل حديثه مع فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بالنادي اليوم داخل مقر القلعة البيضاء.

وقال "الغندور" خلال تصريحاته عبر قناة "الزمالك: "جلست مع فرجاني ساسي اليوم بنادي الزمالك، وتحدثت معه وأبلغته أنه يقال عنه إنه متمرد، ورده كان (يا كابتن سيبك من الكلام الذي يقال، كلام كتير)".

وأكمل: "سألته على عدم مشاركته في التدريب، أبلغني أنه شارك في جزء من التمرين بتعليمات من طبيب الفريق لكي لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف: "وقال لي إنه سيشارك في التدريبات بداية من غد وسيكون متواجدًا مع الفريق في مباراة سموحة خاصة بعد غياب طارق حامد".

وأوضح قائد الزمالك الأسبق: "أيمن يونس أبلغ فرجاني ساسي أن مستحقاته المتأخرة كلها ستكون متواجدة في حسابه البنكي نهاية الأسبوع، ورد اللاعب أنه لا توجد مشكلة".

واختتم: "فرجاني ساسي ليس لديه أي مشكلة في التجديد لنادي الزمالك".

ومن ناحية اخرى أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواصل تدريباته بقوة ، مشددا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

وأضاف قاسم، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ادي بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي اليوم ، في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس ، وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.