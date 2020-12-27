هشام حطب: لا داعي لتأجيل أي مسابقة في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن انتشار فيروس كورونا وراء مخاوف اللجنة وتحذيراتها في الفترة الجارية.
وقال "حطب" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية دوت الخليج، إن اللجنة الأوليمبية وتوصياتها، هي جزء من دعم الدولة، ووزارة الرياضة، لكل الألعاب والرياضات في مصر.
وأضاف أن صياغة البيان الأول للجنة الاوليمبية المصرية، وراء المفهوم الخاطئ لمحتواه، من جانب البعض.
وأكد أنه لا داعي لتأجيل اي اتحاد لمسابقاته؛ ما دام هناك حرص وتأكيد على الإجراءات الاحترازية.
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