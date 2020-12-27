إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

قال الإعلامى هانى حتحوت إن عماد متعب نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أصيب بفيروس كورونا، ويخضع فى الوقت الراهن للعزل المنزلي ويتلقى العلاج.

وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الإتصالات من جانب محبيه للإطمئنان على الحالة الصحية. يذكر أن الإعلامى سيف زاهر كان ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الذى تقدم باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا للكبار التي أقيمت فى صيف العام الماضي.

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