محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

وقال محمد فاروق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "اوباما وقع لـ بيراميدز بـ ٢٠ مليون جنيه ورفض التوقيع للزمالك بأقل من ١٧ مليون جنيه ليتساوي مع طارق حامد".
وفي وقت سابق ، أكد الإعلامي إسلام صادق أن يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الزمالك يملك عرضا جادا من النادي الأهلي للانتقال إلى المارد الاحمر خلال فترة المقبلة.
وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا يتوسط من أجل انتقال اوباما إلى صفوف الاهلي وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لمعرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الاحمر".
وأضاف: "كهربا يحاول اقناع أوباما بفكرة اللعب لصفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، واللاعب يماطل فى تجديد عقده مع نادي الزمالك".
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