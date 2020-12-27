الأهلي: موسيماني يغادر المستشفى واستمرار إيجابية قفشة وربيعة والسولية

أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بات مؤهلا لقيادة الفريق عقب مغادرة المستشفي . وأشار محمد شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس " إلي استمرار إيجابية ثلاثي الفريق محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة ". وتابع:" محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة بدون أعراض حتى الأن ". وأتم:" سيتم الإعلان عن طبيب الأهلي الجديد غدا وانتشار كورونا الجديد بشكل أكبر المشكلة الحقيقة لكنه ليس شرسا ".

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