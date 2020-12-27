إصابة عماد متعب وسيف زاهر ويحيى حمزة بكورونا ..تفاصيل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الثلاثي عماد متعب وسيف زاهر ويحيي حمزة، تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»،:" للأسف وباء كورونا تفشي خلال الأيام الكثيرة وتأكد إصابة سيف زاهر ويحيي حمزة وعمرو الدسوقي وعماد متعب". وتابع :" أتمنى لهم الشفاء العاجل وأن يتخطوا هذه الأزمة في أسرع وقت".

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