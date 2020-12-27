مسئولو الزمالك يطلقون اسم أحمد البكري على قاعة بالمبنى الاجتماعي

أطلق مسؤولو نادي الزمالك اسم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة الذي توفي مؤخرا متأثرا بفيروس كورونا على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي تخليدا لذكراه.
وتوفي المستشار أحمد البكري رئيس النادي إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة اصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك.
وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي أن المستشار هشام إبراهيم القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية قرر إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على احدى قاعات المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك تقديرًا لدوره البارز في المرحلة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئولو الزمالك يطلقون اسم أحمد البكري على قاعة بالمبنى الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.