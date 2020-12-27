الرياضة

مسئولو الزمالك يطلقون اسم أحمد البكري على قاعة بالمبنى الاجتماعي

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أطلق مسؤولو نادي الزمالك اسم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة الذي توفي مؤخرا متأثرا بفيروس كورونا على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي تخليدا لذكراه.

وتوفي المستشار أحمد البكري رئيس النادي إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة اصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك. 

وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي أن المستشار هشام إبراهيم القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية قرر إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على احدى قاعات المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك تقديرًا لدوره البارز في المرحلة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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