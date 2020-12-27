خالد الغندور يكشف سر تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك

طالب خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي على فضائية ناديه، الجماهير البيضاء بعدم الهجوم على مصطفى محمد مهاجم الزمالك بسبب تمسكه بالرحيل عن الفريق وخوض تجربة الإحتراف.

وقال الغندور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك إن، اللاعب معذور جدًا في تمسكه بالرحيل والاحتراف في فرنسا، الذي سيفتح له باب احتراف جديدا في إنجلترا أو إسبانيا حال نجاحه.

وكشف "الغندور" عن سر تمسك اللاعب بالاحتراف في الوقت الراهن، والسفر إلى فرنسا للانضمام لسانت اتيان قبل يوم 6 يناير، بسبب رغبة مسؤولي النادي الفرنسي في تواجد مصطفي محمد في مباراة الفريق أمام فريق باريس سان جيرمان الذي سيلعب مع سانت اتيان يوم 6 يناير.

وأكد "الغندور" أن مصطفى محمد يحلم باللعب أمام مبابي ونيمار ونجوم فرنسا، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية له لتحقيق حلم حياته.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك أخطر مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.