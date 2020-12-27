نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي: أوباما خارج حساباتنا.. وهذه أخر تطورات صفقة سيرينو.. وإعارة بادجي للدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أخر التطورات في ملف التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية :"سيرينو من اللاعبين المرشحين للانتقال للنادي الأهلي، وكان هناك تواصل منذ فترة".

وأضاف :"نحترم نادي صن داونز وإدارته ونشكر سيرينو على تصريحاته وعقب الانتهاء من الصفقة سنقوم بالإعلان عنه".

وتابع :"ليس سيرينو فقط هناك أكثر من لاعب محترم ولكن لابا كودجو ليس في حسابات الأهلي".

وأشار :"بخصوص والتر بواليا لا يوجد خطوات رسمية تجاه اللاعب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأردف :"لم نوقع مع اللاعب مثلما يتردد في القترة الماضية، لا يمكن أن نفعل ذلك دون علم ناديه".

وأردف :"أليو بادجي سيتم إعارته خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة لناد تركي لمدة موسم، وتم الاتفاق على كل شيء، ونتمنى له التوفيق".

وزاد :"المدير الفني لديه بعض الطلبات، وهدفنا هو تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم للأندية والتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري".

وكشف :"نبني فريق للموسم المقبل والتعاقد مع اللاعبين يكون بناء على وجهة نظر المدير الفني".

وأوضح :"محمد الشناوي لا يملك عروضًا من أوروبا وتوقعي الشخصي بأنه حال تلقيه عرضًا لن يرحل عن الأهلي".

وأشار :"لا يوجد نية لاستبدال جونيور أجاي في يناير وكل ما يقاب ليس صحيحًا وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا ونتمنى أن يعود سريعًا".

واختتم حديثه :"قمنا بتوثيق عقد مروان محسن في اتحاد الكرة وهو لاعب مهم جدًا في صفوف الفريق".