مانشستر سيتي يصعد للمركز الخامس بثنائية
قفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه نيوكاسل 2 - صفر يوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - صفر.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إلكاي غوندوغان في الدقيقة 14، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الثانية، فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - صفر.
ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.
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