الأهلي: الإعلان عن مصير بادجي خلال 48 ساعة

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن رحيل أليو بادجي مهاجم الفريق إلى أحد أندية الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى وجود اتفاق بين الأهلي وأحد أندية تركيا، ورفض أمير الإفصاح عن اسم النادي التركي الذي يرغب للتعاقد مع المهاجم السنغالي.

وقال توفيق: "تم الاتفاق مع ناد تركي لضم أليو بادجي لمدة عام كامل على سبيل الإعارة".

واختتم: "خلال 48 ساعة سيتضح كل شيء بشكل رسمي والإعلان عنه".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أعلن قائمته التي شهدت عدم وجود اسم أليو بادجي بها خلال الموسم الجاري من الدوري الممتاز ليثار الجدل و الغموض حول مصير اللاعب.