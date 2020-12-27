نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استمرار إيجابية المسحة الطبية لثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية المسحة الطبية التي أجراها الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر واستمرار إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي بأن العينة التي أجراها اللاعبون الثلاثة ظهرت نتيجتها ولا تزال إيجابية.

وأشار شوقي إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جاهز لقيادة تدريبات الفريق الأحمر غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.