نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد انضمام محمد عبدالشافى لتدريبات الزمالك الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات محمد عبدالشافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا للغاية من التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد شفائه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به فى مباراة القمة أمام الأهلي بعد تدخل مع وليد سليمان، والذي ابتعد على إثرها عن التواجد مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وأشارت تقارير صحفية، أن محمد عبدالشافي تخلص من الإصابة التي لحقت به بشكل كامل، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجري محمد عبدالشافى تدريبات تأهيلية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاطمئنان عليه قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات بشكل طبيعي.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره نادي سموحة ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل.