نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ديفد ألابا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على التعاقد مع ديفيد ألابا من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب الدولي النمساوي ينتظر الاتفاق مع نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على حسم الصفقة.

يذكر أن ألابا رفض تجديد عقده الذي ينتهي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى صيف 2021 مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.