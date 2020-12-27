الرياضة

لقاءات هامة لأندية مجموعة الصعيد بالجولة السادسة للقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات هامة لأندية مجموعة الصعيد بالجولة السادسة للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين لقاءات الأسبوع السادس، من المجموعة الأولى، لمسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر ان تشهد تلك الجولة 8 مواجهات مرتقبة :

1- الإعلاميين مع المنيا 


يستضيف فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني نظيرة  فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما الإعلاميين في المركز السابع برصيد 8 نقاط .

وشهدت الجولة السابقة، خسارة المنيا من الفويم بهدف، وتعادل الألومنيوم مع شبان قنا بدون أهداف.


2- سوهاج مع الألومنيوم 


يلتقي فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف ، حيث يدخل الفريق سوهاجي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما فريق الألومنيوم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على بترول اسيوط بهدف نظيف.


3- بترول اسيوط مع الدخان 

يلتقي بترول اسيوط بقيادة كرم جابر مع الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم، يدخل فريق البترول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الدخان المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهما.


4- ديروط مع شبان قنا 


يخوض فريق ديروط بقيادة محمد صديق مواجهة قوية ومرتقبة فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين.


يدخل ديروط اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدفين نظيفين بينما فريق شبان قنا في المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق الإعلاميين بدون أهداف.


5- كيما اسوان مع شباب سمسطا 

يحل فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن ضيفاً على فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه .


يدخل كيما اللقاء وهو متذيل برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق الشرقية للدخان ، بينما يحتل سمسطا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد هزيمته من فريق ديروط بهدفين نظيفين.


6- بنى سويف مع طهطا 

يلعب فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم ، يدخل الفريق السويفي اللقاء بـ 4 نقاط يضعوه في المركز الرابع عشر بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله، بينما طهطا بالمركز الثاني عشر بـ 5 نقاط بعد فوزه على فريق قنا بهدفين مقابل هدف.

7- فنا مع تليفونات بني سويف 


يلتقي فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال، ويحتل قنا المركز التاسع برصيد 7 نقاط وخسر مؤخرا من فريق طهطا بهدفين مقابل هدف بينما فريق التليفونات في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط وخسر من فريق سوهاج بهدف نظيف في الجولة الماضية.


8- الفيوم مع أسمنت أسيوط

يلعب فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح ، يدخل الفيوم اللقاء في المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق المنيا بهدف نظيف، بينما الأسمنت بالمركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق بنى سويف بهدف لمثله.


ترتيب المجموعة الأولى


1- المنيا 10 نقاط
2- الألومنيوم 10 نقاط
3- الشرقية للدخان 10 نقاط
4- ديروط 9 نقاط
5- بترول اسيوط 9 نقاط
6- شبان قنا 8 نقاط
7- الإعلاميين 8 نقاط
8- سوهاج 8 نقاط
9- قنا 7نقاط
10- الفيوم 7نقاط
11- شباب سمسطا 6 نقاط
12- طهطا 5 نقاط
13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط
14- بنى سويف 4 نقاط
15- أسمنت أسيوط 3 نقاط
16-كيما أسوان نقطتين

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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