نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتى يعبر عقبة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إلكاي جويندوجان في الدقيقة 14، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.

وكان مانشستر يونايتد تعادل مع ليستر سيتي 2/2 وفولهام مع ساوثهامبتون سلبيا وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس 3 / صفر وأرسنال على تشيلسي 3 / 1 في وقت سابق من اليوم.

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