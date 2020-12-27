أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره فريق بيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. جاء الطاقم تحكيم اللقاء على النحو الآتي: محمد الحنفي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال ومصطفي عبدالعظيم وحكما رابعا يحي فضل وحكما لتقنية الفيديو محمد عباس قنديل ومساعده أحمد حامد فهيم. يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة فى جدول الدورى الممتاز فيما يتقلد فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد ست نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.