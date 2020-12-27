لاعب جديد في باريس سان جيرمان يؤكد إقالة توخيل

أكد لاعب جديد بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل مدرب الفريق توماس توخيل، رغم عدم الإعلان النادي رسميا عن هذا القرار.

وكتب المدافع الشاب تيموتي بيمبيلي عبر حسابه على "انستجرام": "شكرا لك مدرب الفريق على منحي أول فرصة في مسيرتي الاحترافية، وأتمنى لك التوفيق في المستقبل".

ولم ينس بيمبيلي أيضا توجيه الشكر لمساعدي توخيل في رسالة توديع المدرب الألماني.

ويعد تيموتي من أبرز اكتشافات الموسم الجاري، حيث قدمه توماس توخيل لأول مرة، وأشركه في 5 مباريات بالدوري، ولقاء باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، كما سجل اللاعب هدفا في ستراسبورج.

وكان كيليان مبابي نجم بي إس جي نشر رسالة مماثلة لتوخيل، قائلا إنه لن ينسى ما قدمه المدرب الألماني طوال أكثر من عامين مع الفريق.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية كشفت يوم الخميس الماضي أن إدارة سان جيرمان اتخذت قرارا رسميا بإقالة توماس توخيل عقب الفوز على ستراسبورج برباعية في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

ورغم تسريب قرار إقالة توخيل، إلا أن النادي الباريسي لم يعلن بعد عن قراره النهائي.