عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أيام وتسبب في غيابه عن رئاسة بعثة الفريق الأحمر برحلة النيجر.
وقال الدماطي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الحمد للّه و الشكر للّه، سلبية مسحة كورونا، أنا حقيقي عاجز عن الشكر على كل الاهتمام اللي شوفته علي مدار الأسبوع".
وأضاف: "أشكر كل الناس اللي بعتت وكلمتني، حقيقي كل كلمة بتفرق جدا في الأيام دي، ويارب السلامة للجميع".
كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني بينما استمرت إيجابية عينة الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
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