الزمالك: نملك أغلى فريق في مصر

قال طارق حشيش رئيس اللجنة المالية بنادي الزمالك، إن الفريق الأبيض يعتبر أغلى فريق في مصر الآن نظرًا لتواجد لاعبين كبار مثل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومصطفى محمد.

وأضاف حشيش في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "نقدر قلق اللاعبين في الفترة الحالية بسبب الوعود السابقة من الإدارة، لكن لا توجد مشكلة رغم أن بداية المهمة كانت شاقة خاصة حول مستحقات اللاعبين".

وتابع :"سيتم صرف مستقحات اللاعبين في الفترة القليلة المقبلة".

وأردف رئيس اللجنة المالية بنادي الزمالك: "لدينا مستحقات خارجية، وبالحديث عن غرامة مثل أحمد الشناوي فهيّ أقل من 10 ملايين جنيه مما يعني أقل من 10% من مستحقات اللاعبين لذا لا نهتم بهذه القضية خلال هذه الفترة".

وتحدث طارق حشيش عن موقف مصطفى محمد من الرحيل، قائلًا :"نعلم بوجود عرض لمصطفى محمد، لكن دور اللجنة مناقشة هذه الصفقة من الناحية المادية والتسويقية".

وأنهى :"نتمنى أن يستمر مصطفى محمد في الزمالك، لكن اللاعب تلقى وعودًا بالرحيل والاحتراف، وخروج مصطفى محمد عن الزمالك سيتطلب البحث عن بديل له".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضًا فرنسيًا من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.