الرياضة

تعرف على مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم في الثالث من يناير المقبل 2021، بعد إنتهاء احتفالات الكريسماس، وتشهد الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو مواجهات ساخنه، حيث تقام العشر مباريات في يوم واحد فقط.

وستكون البداية مع إنتر ميلان وكروتوني في الواحدة والنصف ظهراً، بينما في الرابعة عصراً سبع مباريات، كالياري ضد نابولي، وفيورنتينا يستقبل بولونيا.

بالإضافة إلى أتلانتا ضد ساسولو، وجنوي ضد لاتسيو، وبارما يستقبل تورينو، وهيلاس فيرونا يحل ضيفاً على سبيزيا.

وفي السابعة والنصف مساءً، بينفينتو يستقبل المتصدر أي سي ميلان، وفي الختام يوفنتوس يواجه أودينيزي في العاشرة إلا ربع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا