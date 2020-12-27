هشام حطب: لا داعي لتأجيل أي مسابقة في ظل كورونا بشرط

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية أن انتشار فيروس كورونا وراء مخاوف اللجنة وتحذيراتها في الفترة الجارية.

وقال حطب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن اللجنة الأوليمبية وتوصياتها هي جزء من دعم الدولة المصرية ووزارة الرياضة للألعاب والرياضات في مصر.

وأضاف أن صياغة البيان الأول للجنة الأوليمبية المصرية وراء المفهوم الخاطيء لمحتوى البيان من جانب البعض.

وأتم أنه لا داعي لتأجيل اي اتحاد لمسابقاته مادام هناك حرص وتأكيد على الإجراءات الاحترازية.