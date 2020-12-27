نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تكشف موقف المسابقات من التأجيل بسبب فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أن انتشار فيروس كورونا وراء مخاوف اللجنة وتحذيراتها في الفترة الجارية.

وقال حطب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن اللجنة الأوليمبية وتوصياتها هي جزء من دعم الدولة المصرية ووزارة الرياضة لكافة الألعاب والرياضات في مصر.

وأضاف، أن صياغة البيان الأول للجنة الاوليمبية المصرية وراء المفهوم الخاطيء لمحتوى البيان من جانب البعض.

وأتم، أن لا داعي لتأجيل اي اتحاد لمسابقاته مادام هناك حرص وتأكيد على الإجراءات الاحترازية.