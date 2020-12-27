منتخب السيدات ردًا على التنمر: لـنقل خيرا أو لنصمت

استنكر أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب السيدات، تنمر قلة من الجمهور على اللاعبات. وقال رمضان عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "مسحة كورونا الأولى كشفت إصابة 5 لاعبات بالفيروس، والثانية كشفت إصابتين أخرتين" وتابع: قلت للاعبات أن الرد على التنمر بيكون في الملعب. واتم: لابد من دعمهم ومساندتهم، لنقل خيرا او لنصمت، اشاركهم في كل شيء حتى طرق اللعب، وهم يقدمون عملهم بشكل جيد.

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