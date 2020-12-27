الرجاء: إقصاء الإسماعيلي من كأس محمد السادس همنا الوحيد حاليا

اعترف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي، أن شغل ناديه الشاغل في الوقت الحالي، حسم التأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وقال وهبي، عقب مباراة ناديه أمام شباب المحمدية بالدوري، إن الجميع يشعر بسعادة بالغة بعد البداية الموفقة والناجحة للفريق بالدوري ويخططون لهزيمة الإسماعيلي المصري. وأضاف: "اليوم نحن أكثر سرورا وسعادة بل ونشعر بالرضا التام على الحصيلة الحالية وهي 13 نقطة من 15 بالدوري وبرصيد أهداف محترم". وتابع سعيد وهبي: "ينتظرنا أسبوع حاسم، ينطلق بمواجهة الوداد الفاسي في كأس العرش مرورا بإياب دوري أبطال إفريقيا أمام تونجيت السنغالي وخصوصا المباراة الأهم أمام الإسماعيلي بنصف نهائي كأس محمد السادس". وختم: "خططنا كلها تنصب في هذا الاتجاه وأن نتوج بلقب هذه المسابقة التي تحمل اسما غاليا علينا ونهدي هذه الكأس لجماهير النادي وحتى الجماهير المغربية".

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