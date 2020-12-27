بعد خطاب الأولمبية.. اتحاد السلاح يتخذ قراره بشأن استمرار المسابقات المحلية خلال 48 ساعة

أكد الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني أنه سيتخذ قراره المناسب بشأن استمرار مسابقاته المحلية المعلنة سابقا خلال 48 ساعة.

وقال الاتحاد في بيان: "بالاشارة الي خطاب اللجنة الاوليمبية المصرية المرفق و تعليمات وزارة الشباب و الرياضة المصرية بخصوص الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند تنظيم المسابقات داخل الملاعب المغلقة، يؤكد الاتحاد المصري للسلاح انه يتم حاليا مراجعة الاجراءات الاحترازية المتبعة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب خلال ٤٨ ساعة، فيما يخص استكمال جدول المسابقات المحلية المعلن و لحين اتخاذ القرار في هذا الشأن فان جدول المسابقات المعلن ساري كما هو دون تعديل”.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد قررت تعليق البطولات التي تقام بالصالات المغطاه اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر قبل ان تعود، وتؤكد اقامة جميع البطولات التي تتبع الاجراءات الاجترازية والاكواد الخاصة بوزارة الشباب و الرياضة.