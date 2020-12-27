كأس السوبر طوق النجاة لـ هازارد داخل ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، يتطلع لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، رفقة الميرنجي في يناير المقبل.

وغاب هازارد عن كأس السوبر العام الماضي، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بسبب الإصابة، حيث توج به الريال على حساب أتلتيكو مدريد.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن هازارد يريد صنع التاريخ في ريال مدريد من خلال تحقيق الألقاب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن باستثناء لقب الليجا، بسبب الإصابات التي لاحقته.

وأوضح التقرير، أن هازارد يدرك أن كأس السوبر الإسباني ليس بالبطولة الكبرى التي ترضي طموحاته، ولكنها بطولة قد تضعه على الطريق الصحيح، حال الفوز بها.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو في نصف النهائي يوم 14 يناير المقبل، ولكن قبل تلك المباراة، سيكون الريال على موعد مع مواجهة إلتشي في الليجا، وهي المواجهة التي سيستغلها زين الدين زيدان لتجهيز هازارد لكأس السوبر.

وأشار التقرير، إلى أن الجميع في ريال مدريد يثقون في قدرة هازارد على استعادة مستواه ونسخته بقميص تشيلسي، إذا تخلص من الإصابات ووضع قدمه باستمرار في الملعب.