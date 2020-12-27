شبح العجز المالي يطارد باريس سان جيرمان بسبب إقالة توخيل

تعيش إدارة باريس سان جيرمان موقفا صعبا لتمرير قرار إقالة توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وأشارت صحيفة "ليكيب" في تقرير، إلى أن النادي الباريسي سيكون ملزما بدفع تعويض مالي لتوخيل لن يقل عن 5 ملايين يورو، وقد يصل إلى 7 ملايين يورو قبل فسخ التعاقد.

وأضافت أن ملف إقالة توخيل حاليا في قبضة المحامين، وقد تستغرق القضية بعض الوقت، خاصة أن المدرب الألماني لا ينوي تقديم هدايا للإدارة الباريسية بل يتمسك بكل بنود التعاقد الممتد حتى يونيو 2021 وخاصة بنود المكافآت الإضافية.

ولفتت إلى أن مسؤولي بي إس جي بصدد التفكير في تقسيط المبالغ المالية لتجنب الدخول في دعاوى قضائية.

وكشفت أن توخيل يتقاضى راتبا شهريا قيمته 625 ألف يورو بخلاف المكافآت المالية، مما قد يرفع سقف العجز المالي للنادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري إلى 200 مليون يورو في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وانسحاب شبكة "ميديا برو" من بث مباريات الدوري الفرنسي.