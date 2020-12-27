مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأجد، 27 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة ، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول مع فريق وست برومتش أحد أضعف الفرق في البريميرلييج هذا الموسم في ملعب “أنفيلد” ليصبح الريدز علي موعد مع تعزيز صدارته للبريميليج في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2و1.
وفي لقاء آخر سيخرج نادي توتنهام الباحث عن استعادة مستواه من جديد لمواجهة صعبة بعض الشئ خارج أرضه ضد فريق ولفرهامبتون بقيادة المدرب نونو سانتو في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2و1.
أما في الدوري المصري لحساب الجولة الرابعة يستقبل سيراميكا كليوباترا فريق بيراميدز الذي يبحث عن تحقيق أول فوز له هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى و التعادل مع نادي الزمالك في الجولة الثانية خلال المباراة التي تنطلق الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على قناة اون تايم سبورت 1
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