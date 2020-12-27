فريق الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية عقب مران اليوم لمواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ظهر اليوم، الأحد؛ في ختام استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقبلة.
ويسافر الفريق إلى الإسكندرية اليوم عقب المران للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة، حيث فضل الجهاز الفني ختام التدريبات على ملعب النادي قبل السفر إلى الإسكندرية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، غدا الإثنين، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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