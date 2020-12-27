نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يصرف النظر عن نجم ليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ديباي كان هدفًا أساسيًا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك بناءً على طلب مواطنه رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صفقة ديباي تبتعد عن برشلونة أكثر من أي وقت مضى لأن موقف النادي الكتالوني أصبح غير واضح من التحرك للتعاقد مع النجم الهولندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تخوفات لدى مسئولو برشلونة من استثمار أموال في مهاجم جديد عقب ظهور بيدري مع الفريق الأول بمستوى جيد بالإضافة إلى الآداء الجيد لمارتن برايثوايت مع استعادة كلا من الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني إنسو فاتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن صفقة ديباي ليست مستبعدة في برشلونة بنسبة 100% ولكنها لم تعد أولوية والأولوية هي التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الاحتمال الوحيد لتعاقد برشلونة مع ديباي سيكون برحيل أحد المهاجمين وبرايثوايت يعتبر الاسم الأقرب لكنه يرفض الرحيل عن النادي الكتالوني.