ليس إيسكو.. الكشف عن حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم السبت، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.

حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع مارسيلو

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اسم مارسيلو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بالرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس لا يفكر في التعاقد مع مارسيلو خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير.

وأوضح أن البرازيلي مارسيلو سيظل مع ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن رحيله عن سانتياجو برنابيو قد يكون في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مارسيلو وإيسكو لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بالرحيل عن الميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل.