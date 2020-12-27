ليفربول يختار جيرارد لخلافة يورجن كلوب

أكد تقرير صحفي، أن إدارة ليفربول الإنجليزي ترى أن ستيفين جيرارد أسطورة الفريق ومدرب رينجرز الاستكلندي، هو البديل الأنسب لخلافة يورجن كلوب مستقبلا.

وذكرت أن، إدارة ليفربول ترى أن جيرارد هو البديل الأنسب لخلافة كلوب مستقبلا، خاصة في ظل النتائج المميزة التي يقدمها أسطورة الريدز مع رينجرز الاستكلندي.

يذكر أن عقد يورجن كلوب ينتهي مع ليفربول في صيف 2024.

في سياق آخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة وست بروميتش في تمام السادسة والنصف على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 7 نقاط.