بعد إصابة 5 موظفين .. قرار جديد فى اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إجراء تعديل على العمل الإدارى داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة.

وشددت الجبلاية على تقليص أعداد موظفى اللجان والإدارات داخل الاتحاد تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد إصابة ٥ موظفين مؤخرا فى إدارات شؤون اللاعبين والحسابات والإعلام بفيروس كورونا.

يذكر أن وباء كورونا المتسجد، تسلل الى صفوة نجوم الرياضة، ليضعهم تحت مقصلته، منهم من استطاع النجاة، وآخرين فتك بهم المرض، ليحصد أرواحهم وأبرزهم عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ورئيس لجنة المتابعة بالجبلاية بعد صراع مع الفيروس.

واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد، بعد إعلان وفاة نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد، بعد صراع امتد لأكثر من أسبوعين، مع الوباء الذي تفشي على مستوى العالم، بشكل سريع، ووصل إلى مصر بشكل رسمي منذ فبراير المنقضي، ليعصف بعدد من الأشخاص.

ولم يكن مجاهد، أول نجوم الرياضة الذين زارهم الفيروس الفتاك، بل سبقه محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة، ليمكث في المستشفى بضعة أيام، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام.

ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء

ومؤخرًا، أصيب طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، ما بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته.

ونال المرض المستجد، من مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مبارتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق.

و هاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز على مدار الأسابيع الماضية، حيث ضرب معظم الفرق وخاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من ابرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان حارس سموحة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل طال فيروس كورونا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي وأحمد حسن كوكا المحترف فى أوروبا ورباعي الاهلي محمود عبدالمنعم كهربا ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة إلى جانب حازم امام لاعب الزمالك ومدحت عبدالهادى مدرب القلعة البيضاء وعدد من نجوم كرة القدم.