الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام وولفرهامبتون

يحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الت 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه موروينيو لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على وولفرهامبتون في مباراة اليوم، والعودة للمنافسة على اللقب.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع كريستال بالاس، وخسر أمام ليفربول وليستر سيتي.

في المقابل يطمح وولفرهامبتون هو الآخر في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، بعد الخسارة في آخر مباراتين في البريميرليج أمام تشيلسي وبيرلني.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ 11 بـ 20 نقطة.