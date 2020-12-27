تقرير: ميسي أول طلبات بوتشيتينو في باريس سان جيرمان بعد رحيل توخيل

أكد تقرير صحفي أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني المحتمل لفريق باريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه على الرغم من عدم إعلان باريس سان جيرمان إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق رسميا، وتعيين بوتشيتينو خلفا له، إلا بوتشيتينو يرغب في ضم ليونيل ميسي للعملاق الباريسي".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يعلن باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة المقبلة، إقالة توماس توخيل، وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو مديرا فنيا للفريق.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأ نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.
ويحتل ميسي وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 7 أهداف، خلف كريم بنزيما ( ريال مدريد) وجيرارد مورينيو ( فياريال) وإسباس ( سليتا فيجو) المتصدرين بـ 8 أهداف.
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