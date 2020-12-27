نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مفاوضات مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تطورا مفاجئا بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك

رفض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمديد عقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وتلقى يوسف أوباما عدة عروض في الفترة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف الخليجي، عبر الدوريين السعودي والإماراتي للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه وصلت مفاوضات مسؤولي الزمالك مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لطريق مسدود بعدما تمسك الاعب بمطالبه في الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد وهوا ما رفضته الإدارة البيضاء.