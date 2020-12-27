نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتليتكو يدخل سباق التعاقد مع نجم نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام أتلتيكو مدريد، بنجم نابولي والمعروض للبيع من قبل ناديه، للظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول أتلتيكو الظفر بخدمات الدولي الإسباني فابيان رويز، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس قبل موسمين، إلا أن نابولي تدخل وحسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو جدد اهتمامه للحصول على خدمات اللاعب، بمجرد علمه بنية نابولي في بيعه، والاستفادة من قيمته.

ويرتبط صاحب ال 24 عامًا، بعقد مع نابولي حتى صيف 2023، حيث حاول البارتينوبي تمديد عقده حتى 2025، إلا أن محاولاته فشلت.

وعندما ابتعد رويز عن تشكيل الأساسي لجينارو جاتوزوز في الفترة الأخير لصالح ديمي، وزيلينسكي، وباكايوكو، قرر نابولي عرض اللاعب للبيع خلال الميركاتو القادم.

وسيواجه نابولي منافسة قوية للغاية لضم رويز، خصوصًا مع اهتمام أندية ريال مدريد، برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن الفريق لن يستمع إلى أي عرض بأقل من 50 مليون يورو، وهو ما يفوق قدرات أتلتيكو مدريد.